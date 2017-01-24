Минстрой РФ утвердил норматив стоимости квадратного метра Фото: Олег Яровиков Минстрой РФ утвердил норматив стоимости квадратного метра Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Минстрой РФ утвердил норматив стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения по стране на первое полугодие 2017 года в размере 37 208 рублей. Норматив нужен для расчета социальных обязательств государства перед гражданами.

В Приволжском федеральном округе самый дорогой «квадрат» в Нижнем Новгороде — 41 412 рублей. На втором месте Пермский край — 36 155, на третьем Башкортостан — 35 916, на четвертом Татарстан — 35 079 рублей.

В целом по стране самое дешевое жилье в Калмыкии, где цена квадратного метра составила 25 200 рублей. Самое дорогое в Москве — 90 400, и в Санкт-Петербурге — 60 289 рублей.

Как объясняют эксперты, разница в стоимости недвижимости возникает в связи с социально-экономическим положением того или иного региона. Здесь учитываются доходы населения, состояние социальной инфраструктуры, ситуация на рынке труда.