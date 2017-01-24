Центр «Антистихия» прогнозирует в Башкирии нашествие вредителей леса Фото: Андрей Старостин Центр «Антистихия» прогнозирует в Башкирии нашествие вредителей леса Фото: Андрей Старостин

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Нашествие вредителей леса прогнозируется в 2017 году на территории 27 регионов шести федеральных округов России, в том числе в Башкортостане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз Центра «Антистихия».

«Высокая численность и вредоносность вредителей леса ожидается на территории Северо-Западного (Вологодская область), Центрального (Брянская, Владимирская, Воронежская, Московская области), Южного (Краснодарский край, Адыгея, Волгоградская, Ростовская области), Приволжского (Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Оренбургская, Самарская, Ульяновская области), Уральского (Курганская, Тюменская, Челябинская области), Сибирского (Алтайский, Красноярский края, республики Алтай, Тыва, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области) федеральных округов», — говорится в прогнозе чрезвычайных ситуаций на 2017 год.

Справка. Всероссийский Центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Центр «Антистихия») является головной научно-производственной организацией, координирующей деятельность системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в стране. Основные задачи центра — мониторинг объектов окружающей среды, чрезвычайных ситуаций и их источников; прогнозирование чрезвычайных ситуаций и их последствий; создание, развитие и анализ банка данных по авариям и катастрофам на территории России.

Долгосрочные, среднесрочные и декадные прогнозы чрезвычайных ситуаций в 2016 году в среднем оправдывались по природным ЧС на 87 процентов. Как считают спасатели, своевременное реагирование на прогнозы не позволило значительной части происшествий развиться до уровня чрезвычайной ситуации.