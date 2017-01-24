В Уфе представили нового главного судебного пристава республики Ильнура Махмутова Фото: Олег Яровиков



В Уфе представили нового главного судебного пристава республики Ильнура Махмутова Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/.

24 января в Доме Республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с заместителем директора Федеральной службы судебных приставов – заместителем главного судебного пристава России Рустамом Степаненко. Стороны обсудили вопросы взаимодействия региона с территориальным органом ФССП.

В ходе встречи Рустам Степаненко представил нового руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по РБ – главного судебного пристава Республики Башкортостан Ильнура Махмутова.

– Ильнур Анварович прошёл все должности – от рядового пристава до руководителя Управления по Республике Марий Эл и Удмуртской Республике. Сейчас вернулся на родину, чтобы возглавить Управление уже здесь, в Башкортостане. Грамотный, подготовленный сотрудник, имеет огромный опыт работы, – сказал Рустам Степаненко. – Зариф Закирович Байгускаров передал ему очень хороший, работоспособный коллектив. Этот коллектив у нас находится на хорошем счету среди наших территориальных органов. Результаты работы за прошлый год достаточно хорошие. Взыскано 11,5 млрд рублей, из них около 4,5 млрд рублей в бюджеты всех уровней, почти 1 млрд – в бюджет республики и местные бюджеты.

– Управление по республике находится на передовых позициях. Тем не менее, работы здесь много. Нельзя допустить мысли, что всё хорошо, и на таком же уровне оставлять работу. Вы знаете, что есть и слабые места. Надо всем этим заниматься, провести соответствующую, критическую работу, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Мы должны вместе, выверенно, нормально трудиться, зная, что сложные моменты возникают всегда, возникают иногда, казалось бы, неразрешимые ситуации, но вместе мы всегда находим выход из такого рода позиций.