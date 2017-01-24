Жительница Башкирии нанесла смертельное ножевое ранение придирчивому сожителю

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жительница Башкортостана вонзила нож в ногу придирчивого сожителя. В полицию 21 января поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с признаками насильственной смерти. Труп был найден в одном из домов деревни Москово Учалинского района. Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 35-летней жительницы района. Она подозревается в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что в этот день 42-летний местный житель придирался к сожительнице. Когда женщина готовила еду, он ударил ее. В ответ та вонзила кухонный нож в бедро сожителя. Через некоторое время потерпевший умер от обильной кровопотери.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.