Цементный завод в Сибае включен в Перечень приоритетных инвестпроектов Башкирии Фото: Олег Яровиков Цементный завод в Сибае включен в Перечень приоритетных инвестпроектов Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана включен проект по созданию завода по производству цемента в Сибае. Инвестором в реализации совместного российско-китайского производства является ЗАО «Сычуаньская компания по охране окружающей среды Цзюньхэ».

Как сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития РБ, общий объем инвестиций превысит 13,5 млрд рублей. На заводе планируется создать 200 новых рабочих мест.

В настоящее время Перечень приоритетных инвестиционных проектов региона включает 66 проектов общей стоимостью свыше 435 млрд рублей. Количество новых рабочих мест превышает 21 тысячу.