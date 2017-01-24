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24 января Вторник

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Цементный завод в Сибае включен в Перечень приоритетных инвестпроектов Башкирии

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Цементный завод в Сибае включен в Перечень приоритетных инвестпроектов Башкирии Фото: Олег Яровиков

Цементный завод в Сибае включен в Перечень приоритетных инвестпроектов Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана включен проект по созданию завода по производству цемента в Сибае. Инвестором в реализации совместного российско-китайского производства является ЗАО «Сычуаньская компания по охране окружающей среды Цзюньхэ».

Как сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития РБ, общий объем инвестиций превысит 13,5 млрд рублей. На заводе планируется создать 200 новых рабочих мест.

В настоящее время Перечень приоритетных инвестиционных проектов региона включает 66 проектов общей стоимостью свыше 435 млрд рублей. Количество новых рабочих мест превышает 21 тысячу.

Теги: инвестпроекты,завод по производству цемента
 
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