Президент Российского Зернового Союза посетил Давлекановский район Башкирии Фото: телекомпании "Давлеканово" Президент Российского Зернового Союза посетил Давлекановский район Башкирии Фото: телекомпании "Давлеканово"

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Давлекановский район республики посетил находящийся в Башкортостане с рабочим визитом президент Российского Зернового Союза Аркадий Злочевский.

Вместе с министром сельского хозяйства региона Ильшатом Фазрахмановым он посетил комбинат хлебопродуктов №1 и комбинат хлебопродуктов ООО «Премиум групп». Они ознакомились с ходом реконструкции хлебокомбината и завершением строительства комбикормового завода КХП №1, а также посетили пекарню Давлекановского КХП ООО «Премиум Групп».

Во время встречи с руководством давлекановских предприятий были обсуждены вопросы, связанные с модернизацией элеваторов, увеличением объемов производства зерна, строительством новых производств по глубокой переработке зерна.

С учетом того, что Давлеканово имеет выгодное географическое положение, были затронуты вопросы по повышению экспортного потенциала давлекановских хлебокомбинатов, сообщили в пресс-службе Минсельхоза республики.

Российский Зерновой Союз включает около 400 предприятий и организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, очисткой, сушкой, обеззараживанием, переработкой, внутренней и внешней торговлей зерном, хлебопродуктами, комбикормами, определением их качества и сертификацией, а также организацией инфраструктуры зернового рынка.

Члены Союза обеспечивают около 20 процентов производства российского зерна, свыше половины объемов производства муки и комбикормов, две трети рыночного оборота зерна и свыше 90 процентов экспорта зерна и продуктов его переработки.