В Башкирии справили новоселье-2016 в 34 тысячах квартир - статистика Фото: Depositphotos.com В Башкирии справили новоселье-2016 в 34 тысячах квартир - статистика Фото: Depositphotos.com

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По предварительным данным, в Башкортостане за счет всех источников финансирования в прошлом году введено в действие 34 тысячи квартир общей площадью 2698,5 тысячи квадратных метров. Это 100,3 процента к уровню 2015 года.

Как сообщает Башкортостанстат, на каждую тысячу человек в регионе построено 663 квадратных метра жилья.

Среди регионов Приволжского федерального округа по вводу в действие жилых домов в целом за 2016 год Башкортостан занял лидирующую позицию. По вводу жилья на душу населения республика находится на третьем месте после Республики Марий Эл и Ульяновской области.

Доля жилья, построенного индивидуальными застройщиками, составила 67,3 процента против 58,4 процента в 2015 году. Индивидуальными застройщиками возведено 17 тысяч собственных жилых домов площадью 1815,3 тысячи квадратных метров. Это 115,5 процента к уровню 2015 года.