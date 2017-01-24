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24 января Вторник

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На строительство сельских дорог Башкирия получит 634 млн рублей

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

На строительство сельских дорог Башкирия получит 634 млн рублей Фото: Олег Яровиков

На строительство сельских дорог Башкирия получит 634 млн рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Правительство России выделило 8,3 млрд рублей регионам на строительство сельских дорог к населенным пунктам и производственным объектам.

Соответствующее распоряжение, подписанное Премьер-министром Правительства РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано 24 января.

Принятое решение будет способствовать «увеличению протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значений», отмечается на сайте Правительства России.

Федеральные субсидии получат 54 региона, включая Башкортостан. Республика получит 634,1 млн рублей.

Денежные средства выделяются «на софинансирование расходных обязательств регионов, связанных с реализацией мер по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции».

Средства предоставляются в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.

Теги: сельские дороги,субсидии
 
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