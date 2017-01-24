Из уфимского аэропорта возобновились рейсы в Омск и Ноябрьск Фото: Олег Яровиков Из уфимского аэропорта возобновились рейсы в Омск и Ноябрьск Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Из уфимского аэропорта возобновились субсидируемые рейсы в Омск и Ноябрьск. Рейсы Уфа — Ноябрьск — Уфа стартуют со 2 февраля и будут выполняться еженедельно по вторникам и четвергам. Вылет из столицы республики ожидается в 08.50, прилет в Ноябрьск в 11.10. Из Ноябрьска самолеты будут отправляться в 14.05, прибывать в Уфу в 16.25.

Рейсы Уфа — Омск — Уфа возобновятся с 5 февраля и будут выполняться еженедельно по воскресеньям. Из Уфы вылет запланирован на 07.20, прилет в Омск — в 10.10. Вылет из Омска — в 11.30, прилет в Уфу — в 12.20. Время указано местное.

Маршруты будут выполняться на самолетах Як-42, рассчитанных на 100 пассажиров.

В пресс-службе уфимского авиаузла проинформировали, что минимальный тариф в одну сторону на направлениях Уфа — Ноябрьск, Ноябрьск — Уфа и Уфа — Омск, Омск — Уфа — от 2300 рублей (без учета сборов).