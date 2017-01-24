В Башкирии изъяли из магазина партию голландских груш Фото: Башкортостанская таможня
В Башкирии изъяли из магазина партию голландских груш
В Башкирии изъяли из магазина партию голландских груш Фото: Башкортостанская таможня
УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В башкирском Нефтекамске из сетевого магазина изъяли партию голландских груш весом 33 кг. Санкционный товар был обнаружен в ходе совместного рейда сотрудников таможни и Россельхознадзора. Фрукты уничтожены.
«Согласно Указу Президента РФ от 6 августа 2014 года, под эмбарго попадают сельскохозяйственная продукция, сырье, продовольствие, странами происхождения которых являются США, государства Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Княжество Лихтенштейн», — напомнили в Башкортостанской таможне.