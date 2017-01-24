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24 января Вторник

Уфа   °

В Башкирии юная спортсменка подняла пудовую гирю 117 раз

СПОРТ

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане в различных видах спорта, в том числе традиционно считающихся мужскими, успешно выступают и девушки. Накануне в селе Серафимовский прошли соревнования по гиревому спорту среди молодых спортсменов Туймазинского района. В состязаниях достойно выступила единственная представительница прекрасного пола Дилара Ипполитова. Гирю весом в 16 килограммов она подняла в рывке 93 раза. Этим видом спорта Дилара занимается четыре года. Она призер республиканских состязаний, где установила личный рекорд — подняла 16-килограммовую гирю 117 раз.

Примечательно, что участник прошедших в Серафимовском состязаний Руслан Нуретдинов, признанный абсолютным чемпионом среди юношей, поднял 16-килограммовую гирю толчком 100 раз и рывком 102 раза, сообщили в администрации Туймазинского района.

Теги: гиревой спорт
 
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