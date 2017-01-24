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24 января Вторник

Уфа   °

В Уфе грузовая «Газель» столкнулась с «Ладой» под управлением начинающего водителя

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе грузовая «Газель» столкнулась с «Ладой» под управлением начинающего водителя Фото: ОГИБДД УМВД по Уфе

В Уфе грузовая «Газель» столкнулась с «Ладой» под управлением начинающего водителя Фото: ОГИБДД УМВД по Уфе

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе в полночь вторника в микрорайоне Сипайлово на улице Маршала Жукова бортовая «Газель» столкнулась с «Ладой Грантой». Грузовиком управлял 25-летний уфимец, «Ладой» — 19-летний парень со стажем вождения четыре дня. Как сообщили в городской автоинспекции, в аварии пострадала пассажирка «Лады» — 17-летняя второкурсница колледжа. Ей оказана медицинская помощь.

Теги: ДТП
 
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