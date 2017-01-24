В России в целях безопасности вводятся ГОСТы для ледяных горок Фото: Олег Яровиков В России в целях безопасности вводятся ГОСТы для ледяных горок Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С 1 февраля в целях снижения уровня риска причинения вреда в России вводятся в действие национальные стандарты на требования безопасности при эксплуатации зимних горок. Об этом сообщает Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Башкортостан.

Стандарт распространяется на горки, изготовленные из дерева, льда или их комбинации. Устанавливаются требования безопасности при эксплуатации горок и требования по минимизации рисков для посетителей, зрителей и прохожих. Также ГОСТ определяет требования к материалам, применяемым при изготовлении горок, процессам установки, эксплуатационной документации, обслуживающему персоналу, наличию и составу информации для посетителей, техническому обслуживанию и ремонту горок. ГОСТ разработан ЗАО «Проектно-производственное предприятие «Циркон», утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Национальные стандарты, согласно положениям федерального законодательства, применяются в России на добровольной основе. Обязательными для применения они становятся в случае появления ссылок на официально опубликованные национальные стандарты в нормативных правовых актах, в том числе субъектов России.

Неотъемлемый атрибут зимних месяцев — ледяная горка — часто становится причиной трагических инцидентов. Так, в декабре 2016 года в Уфе школьница получила различные травмы, скатившись с горки прямо под колеса автомобиля. А в начале января пятилетний мальчик умер в больнице от травм, полученных при столкновении на горке с другими детьми. В случившемся разбираются правоохранительные органы. В Чебаркуле Челябинской области ребенок упал с высоты ледяного сооружения, которое не имело бортиков.