В Уфе Renault Fluence врезался в автобус Peugeot Boxer: погибла пассажирка автомобиля Фото: УГИБДД МВД по РБ



В Уфе Renault Fluence врезался в автобус Peugeot Boxer: погибла пассажирка автомобиля Фото: УГИБДД МВД по РБ

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Утром 24 января в Калининском районе Уфы, недалеко от Базилевки, столкнулись автобус «Пежо Боксер» и автомобиль «Рено Флюенс». Пассажирка «Рено» скончалась на месте происшествия, водителя автомобиля и четырех пассажиров маршрутки осматривают медики. Об этом сообщает в своем блоге начальник республиканской автоинспекции Динар Гильмутдинов.

По предварительным данным, водитель «Флюенса» выехал на полосу встречного движения и «лоб в лоб» столкнулся с микроавтобусом. В маршрутке «Уфа-Арена — Шакша» ехали 10 человек. На месте происшествия работает оперативная группа.