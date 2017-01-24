Башкирии выделено более 244 млн рублей на улучшение жилищных условий сельчан Фото: ИА "Башинформ" Башкирии выделено более 244 млн рублей на улучшение жилищных условий сельчан Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В этом году Башкортостан получит из федерального бюджета 244 502,4 тысячи рублей на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. Средства выделяются в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Как сообщается на сайте Правительства России, средства на улучшение жилищных условий сельчан получат 76 регионов. Общий размер выделяемых на 2017 год субсидий составляет 3456,1 млн рублей.