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24 января Вторник

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Башкирии выделено более 244 млн рублей на улучшение жилищных условий сельчан

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Башкирии выделено более 244 млн рублей на улучшение жилищных условий сельчан Фото: ИА "Башинформ"

Башкирии выделено более 244 млн рублей на улучшение жилищных условий сельчан Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В этом году Башкортостан получит из федерального бюджета 244 502,4 тысячи рублей на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. Средства выделяются в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Как сообщается на сайте Правительства России, средства на улучшение жилищных условий сельчан получат 76 регионов. Общий размер выделяемых на 2017 год субсидий составляет 3456,1 млн рублей.

Теги: субсидии,жилье,сельские территории
 
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