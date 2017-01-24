Тарифы «Все включено» выбирает каждый второй новый абонент «МегаФона»

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ»/.

Пакетные тарифные планы линейки «Все включено» стали самыми популярными у новых клиентов компании «МегаФон». В IV квартале 2016 года их выбирал каждый второй, а по сравнению с аналогичным периодом 2015-го общий объем подключений на эту линейку вырос на 36 процентов.

Тарифы «Все включено» дают возможность получить основные услуги связи в одном пакете по более низким, «оптовым» ценам. Каждый абонент может выбрать в линейке пакет, наиболее подходящий ему по количеству минут, SMS и объему мобильного интернет-трафика. Фиксированная цена пакета позволяет точно планировать расходы на связь, а начиная с пакета «Все включено М» абоненты могут пользоваться в поездках по России телеком-услугами по расценкам домашнего региона.

Еще одна причина растущей популярности линейки «Все включено» – выгодные условия для общения внутри сети. Звонки на номера «МегаФона» после исчерпания пакета продолжают стоить 0 рублей. Для абонентов это означает серьезную экономию: в Республике Башкортостан у оператора порядка 2,2 млн клиентов, что сравнимо с половиной населения региона, а значит, большая часть вызовов совершается именно внутри сети.

«Тарифы «Все включено» сейчас являются одним из наиболее удобных и выгодных предложений для смартфонов на рынке связи. Неудивительно, что число их подключений постоянно растет. По сравнению с четвертым кварталом 2015 года в конце 2016-го доля этой линейки в общем объеме подключений на тарифы для физических лиц увеличилась почти в полтора раза», — отметил директор отделения по Республике Башкортостан компании «МегаФон» Дамир Байгильдин.

По данным оператора, наиболее популярным у абонентов «МегаФона» является пакет «Все включено М», действующий как дома, так и в поездках по России. При абонентской плате 11 рублей в сутки он дает возможность ежемесячно использовать 650 минут для звонков на номера других операторов, 650 SMS и 6 Гб интернет-трафика. Приятным дополнением к пакетам «размера» S и выше стали фильмы и 50 телеканалов в HD-качестве, которые можно бесплатно смотреть с мобильных устройств в рамках сервиса MegaFon.TV. Трафик во время просмотра мобильного видео не тарифицируется.