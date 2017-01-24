В Башкирии разыскивается без вести пропавший 15-летний Рафик Вельков Фото: МВД по РБ В Башкирии разыскивается без вести пропавший 15-летний Рафик Вельков Фото: МВД по РБ

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане разыскивается без вести пропавший 15-летний Рафик Вельков. Подросток ушел из дома 20 января 2017 года, его местоположение до сих пор неизвестно.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост 178 см, среднего телосложения. Был одет в темно-синий пуховик, темные школьные брюки, черную шапку, серый свитер, черные кроссовки.

«Просим всех, кто обладает информацией о его местонахождении, сообщить в ОМВД России по Уфимскому району. Контакты инициатора поиска: 8-917-782-23-10, 02, 020, 002», — обратились к гражданам в ведомстве.