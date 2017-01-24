В Башкирии снижается численность «официальных» безработных Фото: Андрей Старостин
В Башкирии снижается численность «официальных» безработных
В Башкирии снижается численность «официальных» безработных Фото: Андрей Старостин
УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
В Башкортостане снижается численность официально зарегистрированных безработных. На сегодняшний день в регионе насчитывается 22,7 тысячи безработных.
Уровень регистрируемой безработицы равен 1,16 процента.
По сравнению с началом года республиканский банк вакансий сократился на 1,5 тысячи рабочих мест. Сейчас в нем содержится информация о 30,7 тысячи вакансиях, сообщили в службе занятости.