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В Башкирии снижается численность «официальных» безработных

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В Башкирии снижается численность «официальных» безработных Фото: Андрей Старостин

В Башкирии снижается численность «официальных» безработных Фото: Андрей Старостин

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане снижается численность официально зарегистрированных безработных. На сегодняшний день в регионе насчитывается 22,7 тысячи безработных.

Уровень регистрируемой безработицы равен 1,16 процента.

По сравнению с началом года республиканский банк вакансий сократился на 1,5 тысячи рабочих мест. Сейчас в нем содержится информация о 30,7 тысячи вакансиях, сообщили в службе занятости.

Теги: занятость населения,рынок труда
 
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