В Минздраве Башкирии разъяснили ситуацию с Республиканской научно-медицинской библиотекой Фото: Олег Яровиков
В Минздраве Башкирии разъяснили ситуацию с Республиканской научно-медицинской библиотекой
В Минздраве Башкирии разъяснили ситуацию с Республиканской научно-медицинской библиотекой Фото: Олег Яровиков
УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
Республиканская научно-медицинская библиотека будет сохранена. Она переедет на другой адрес: с улицы Гафури, 101, где находится в настоящее время, в Центр повышения квалификации медицинских работников, который располагается на территории городской больницы №21. Об этом агентству «Башинформ» рассказали в Минздраве РБ.
В Центре в течение всего года идет непрерывный учебный процесс. Всем повышающим свою квалификацию будет удобно, если библиотека с ее уникальными редкими медицинскими книгами будет находиться здесь же. Весь библиотечный фонд будет сохранен, отметили в ведомстве.
Более подробную информацию региональный Минздрав предоставит позже.