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23 января Понедельник

Уфа   °

В Минздраве Башкирии разъяснили ситуацию с Республиканской научно-медицинской библиотекой

ОБЩЕСТВО

В Минздраве Башкирии разъяснили ситуацию с Республиканской научно-медицинской библиотекой Фото: Олег Яровиков

В Минздраве Башкирии разъяснили ситуацию с Республиканской научно-медицинской библиотекой Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Республиканская научно-медицинская библиотека будет сохранена. Она переедет на другой адрес: с улицы Гафури, 101, где находится в настоящее время, в Центр повышения квалификации медицинских работников, который располагается на территории городской больницы №21. Об этом агентству «Башинформ» рассказали в Минздраве РБ.

В Центре в течение всего года идет непрерывный учебный процесс. Всем повышающим свою квалификацию будет удобно, если библиотека с ее уникальными редкими медицинскими книгами будет находиться здесь же. Весь библиотечный фонд будет сохранен, отметили в ведомстве.

Более подробную информацию региональный Минздрав предоставит позже.

Теги: здравоохранение
 
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