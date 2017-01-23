Итоги диспансеризации 2016 года: чем чаще всего болеют жители Башкирии Фото: Ксения Калинина Итоги диспансеризации 2016 года: чем чаще всего болеют жители Башкирии Фото: Ксения Калинина

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В 2016 году в Башкортостане в ходе диспансеризации чаще всего специалисты выявляли болезни системы кровообращения, эндокринной и мочеполовой системы.

В прошлом году, по данным пресс-службы Минздрава РБ, диспансеризацию в республике прошли более 733 тысяч человек. Проведение диспансеризации взрослого населения обеспечивали 85 медицинских организаций и мобильные медицинские бригады.

В результате обследований выявлено свыше 104,6 тысячи случаев заболеваний. Из них на первом месте стоят болезни системы кровообращения — порядка 29 тысяч (27,9 процента), на втором — болезни эндокринной системы — более 25 тысяч случаев (24,1 процента), на третьем — болезни мочеполовой системы — 11,5 тысячи случаев (11 процентов).

Среди социально значимых заболеваний выявлено 45 случаев туберкулеза, 490 случаев злокачественных новообразований, из которых подтверждено и поставлено на учет в онкодиспансер 483 пациента (остальные находятся на дообследовании). Выявлено 1739 случаев сахарного диабета, 16 197 случаев заболеваний, характеризующихся повышенным кровяным давлением, ишемической болезни сердца выявлено 4337 случаев.

Среди групп здоровья, определенных по итогам диспансеризации, доля I группы (граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные заболевания и отсутствуют факторы риска) составила 23,1 процента, доля II группы (не установлены хронические неинфекционные заболевания, но имеются факторы риска) — 34,5 процента, доля группы IIIА (имеются хронические неинфекционные заболевания, требуется установление диспансерного наблюдения и оказания специализированной медицинской помощи) — 35,9 процента, доля группы IIIБ (нет хронических неинфекционных заболеваний, но требуется диспансерное наблюдение и оказание специализированной медицинской помощи) — 6,5 процента.

В 2017 году планируется осмотреть свыше 735 тысяч граждан. Диспансеризацию могут пройти люди, рожденные в следующие годы: 90-е — 1996,1993,1990; 80-е годы — 1987, 1984,1981; 70-е годы — 1978,1975,1972; 60-е годы -1969,1966,1963,1960; 50-е годы — 1957,1954,1951; 40-е годы — 1948,1945,1942; 30-е годы — 1939,1933,1930, а также 1927 год.