Правительство РФ в этом году будет контролировать цены на продукты только ежеквартально Фото: Олег Яровиков Правительство РФ в этом году будет контролировать цены на продукты только ежеквартально Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Правительственная комиссия, контролирующая продовольственную инфляцию, в этом году будет собираться и готовить аналитические материалы раз в квартал, а не ежемесячно, как в минувшем году. Смена формата отчетов объясняется стабилизацией цен и снижением темпа их роста, сообщают «Известия». Теперь ситуация не требует столь пристального внимания, говорят чиновники.

В целом правительственная комиссия по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков будет в этом году работать не так активно, как в прошлом. Это следует из плана мероприятий комиссии на первое полугодие. В прошлом году в повестке комиссии вопрос «о текущей ситуации на потребрынке продовольственных товаров» и ценовых ситуациях на отдельных рынках стоял ежемесячно, а в первом полугодии этого года только раз в квартал — в марте и июне.

По данным Минэкономразвития, цены на продукты в прошлом году росли почти в три раза медленнее, чем в 2015-м. За 2016 год цены выросли на 4,9 процента, годом ранее — на 13,8 процента.

Переход на ежеквартальный мониторинг цен от ежемесячного подтверждает и протокол последнего заседания комиссии в декабре прошлого года. В нем говорится, что Минпромторгу и Минсельхозу поручено «продолжить мониторинг ценовой ситуации на продовольственном рынке и рынке сельскохозяйственной продукции», а о результатах докладывать в правительство ежеквартально. При этом Минпромторгу было поручено перейти на использование данных Росстата в отчетах. На этом же заседании был одобрен план работы на первое полугодие 2017 года.

В пресс-службе Минсельхоза изданию подтвердили, что мероприятия комиссии в первом полугодии запланированы только на март и июнь.

В 2017 году Центробанк рассчитывает на инфляцию в районе четырех процентов.

Примечательно, что рост цен на продукты стал меньше волновать не только чиновников, но и самих россиян. По данным ВЦИОМ, в декабре 2016 года инфляция и рост цен стали пятой по важности проблемой, отмеченной населением — на нее указали 13 процентов опрошенных. При этом в декабре 2014 года эту проблему ставили на первое место — на нее указали 26 процентов.