Страховая пенсия с 1 февраля увеличится в среднем на 294 рубля Фото: Олег Яровиков Страховая пенсия с 1 февраля увеличится в среднем на 294 рубля Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Средний размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 февраля 2017 года увеличится на 294 рубля и составит 5724 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности I и II групп возрастет на 246 рублей и составит 4559 рублей, к страховой пенсии по случаю потери кормильца и по инвалидности III группы — на 123 рубля (2402 рубля).

Повышение размеров фиксированной выплаты к страховой пенсии коснется всех неработающих получателей страховых пенсий. Это около 30 млн человек, сообщается на сайте Правительства России.

В результате будут увеличены размеры фиксированной выплаты к страховой пенсии детям, потерявшим обоих родителей; детям умершей одинокой матери; пенсионерам, достигшим возраста 80 лет; инвалидам I группы; пенсионерам, имеющим иждивенцев, а также другим категориям граждан.

Корректировка страховых пенсий будет проведена за счет средств бюджета Пенсионного фонда.