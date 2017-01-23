В Туймазинском районе Башкирии изменилась схема движения по трассе М-5 Фото: Олег Яровиков В Туймазинском районе Башкирии изменилась схема движения по трассе М-5 Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Туймазинском районе возле села Тюпкильды изменена схема движения транспорта на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» км 1345+613. Это связано с началом работ по капитальному ремонту моста через реку Нугуш.

Как сообщили в пресс-службе Госкомтранса РБ, движение автотранспорта на время проведения ремонтных работ организовано по объездному маршруту км 1347+444 М-5 «Урал» направо в сторону населенного пункта.

Управление автомобильной магистрали Самара — Уфа — Челябинск призывает водителей быть предельно внимательными на данном участке дороги и соблюдать все требования временных дорожных знаков.