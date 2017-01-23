В Башкирии в девятиэтажке загорелся щиток, эвакуировали 60 человек Фото: Олег Яровиков
В Башкирии в девятиэтажке загорелся щиток, эвакуировали 60 человек
В Башкирии в девятиэтажке загорелся щиток, эвакуировали 60 человек Фото: Олег Яровиков
УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В башкирском Нефтекамске в многоквартирном доме загорелся электрический щиток. ЧП произошло в понедельник ночью. На сигнал о сильном задымлении к месту происшествия прибыли сотрудники местной пожарной части. Они эвакуировали жильцов, чтобы те не задохнулись продуктами горения, и потушили возгорание. Подъезд на некоторое время остался без электричества, но ни один человек и ни одна квартира от огня не пострадали, сообщили в ГУ МЧС России по РБ.