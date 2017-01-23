Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.66

EUR 63.72

23 января Понедельник

Уфа   °

В Башкирии в девятиэтажке загорелся щиток, эвакуировали 60 человек

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии в девятиэтажке загорелся щиток, эвакуировали 60 человек Фото: Олег Яровиков

В Башкирии в девятиэтажке загорелся щиток, эвакуировали 60 человек Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В башкирском Нефтекамске в многоквартирном доме загорелся электрический щиток. ЧП произошло в понедельник ночью. На сигнал о сильном задымлении к месту происшествия прибыли сотрудники местной пожарной части. Они эвакуировали жильцов, чтобы те не задохнулись продуктами горения, и потушили возгорание. Подъезд на некоторое время остался без электричества, но ни один человек и ни одна квартира от огня не пострадали, сообщили в ГУ МЧС России по РБ.

Теги: пожары
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть