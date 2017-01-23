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23 января Понедельник

Уфа   °

В Уфе молодые люди поженятся в прямом эфире радио «Юлдаш»

ОБЩЕСТВО

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе молодые люди поженятся в прямом эфире популярного башкирского радио «Юлдаш». Акция будет посвящена Дню влюбленных, который отмечается 14 февраля. Соединить свои сердца на волнах любимого радио хотят молодые люди Лира и Азат.

Лире 22 года, она учится в УГАТУ, Азату 23 года, он машинист технологических насосов. На прошедшем в ноябре концерте «ЮлдашХит» уфимец сделал предложение руки и сердца своей девушке. В ответ на это он получил согласие любимой. Фрагмент концерта с романтическим предложением опубликован в соцсетях. Если видео соберет семь тысяч «лайков», молодоженов зарегистрируют в прямом эфире передачи «Иртәнсәккәй тороп» — «Встав поутру».

Проголосовать за радиосвадьбу молодой пары можно здесь.

Теги: День влюбленных,радио Юлдаш
 
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