В Уфе прошла вторая сырная ярмарка: продолжение следует Фото: Госкомторговли РБ









В Уфе прошла вторая сырная ярмарка: продолжение следует Фото: Госкомторговли РБ

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе во второй раз прошла сырная ярмарка. Первая была проведена перед новым годом в ТСК «Сипайловский». В январе сыроделов собрали под крышей гипермаркета «Окей», вновь в микрорайоне Сипайлово. Свою продукцию представили уже известные и новые предприятия: «Школа сыроделов» (копродукция Аграрного университета и Давлекановской молочной компании), «Ремесленные сыры от Джуманали» из Иглинского района, частная сыроварня Айрата Ахмадуллина «Bella Fattoria» из Кармаскалинского района, индивидуальный предприниматель Шамиль Аитов из Мелеузовского района, дебютант ярмарки — фирма «Дарина Люкс» Уфимского района.

Посетители смогли продегустировать и приобрести халуми, фета, камамбер с белой плесенью, рикотта, моцарелла, качотта, примасоле, ларимар с голубой плесенью, «Реблошон Блю» с мытой красно-голубой коркой и другие уникальные сыры и молочные товары.

Как рассказали производители, вне ярмарки они реализуют продукцию в своих райцентрах и поставляют в уфимские магазины «Лавка вкуса» на улице К. Маркса, «Фермерские продукты» на Бульваре Славы, торговые центры «Орион» и «Башкирия», магазины сети «Основы здоровья». Самый молодой сыровар в республике — фирма «Дарина», пока реализует свою продукцию только через социальную сеть. Самый маститый сыродел — мечетлинский «Молпромстрой» (фирма не смогла принять участия в ярмарке — машины не проехали по заснеженной дороге), выпускает наибольший объем продукции, которая поставляется на оптовые базы Уфы и Екатеринбурга; реализуются сыры в сети «Байрам».

«Покупательский спрос и коммерческий успех сырной ярмарки убедили, что такие мероприятия нужно проводить на постоянной основе», — прокомментировали в Госкомитете РБ по торговле. Дни проведения следующих ярмарок уже известны: 22 февраля и 7 марта на площадке ТСК «Сипайловский».