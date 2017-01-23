В Башкирии сотрудники природных парков и заказников проводят в школах «заповедные уроки»

В альбоме нет фотографий.

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Особо охраняемые природные территории Башкортостана присоединяются к проекту «Всероссийский заповедный урок». Мероприятие включено в план Года экологии в России и посвящено 100-летию заповедной системы страны. Задачи проекта — рассказать в юбилейный год о заповедной системе РФ.

В рамках проекта сотрудники природных парков и заказников проводят в общеобразовательных учреждениях регионов «заповедные уроки» на предметах естественно-научного цикла — биология, география, окружающий мир, а также гуманитарных дисциплин — история, обществознание и литература.

В республике первые мероприятия организованы инспекторами природных парков «Кандры-Куль» и «Аслы-Куль», а также заказников «Бижбулякский», «Шингак-Куль». «На уроках инспекторы показали детям презентации о заповедных уголках республики, рассказали истории создания и текущее состояние особо охраняемых природных территорий, — пояснили в Дирекции по ООПТ РБ. — Планируется, что к проекту присоединятся все природные парки и заказники».

Подключиться к проекту и проводить занятия могут сотрудники особо охраняемых природных территорий, педагоги и волонтеры. Для проведения акции в интернете действует онлайн-площадка заповедныйурок.рф.