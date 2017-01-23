В Башкирии подведены итоги исполнения бюджета-2016 Фото: Олег Яровиков В Башкирии подведены итоги исполнения бюджета-2016 Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Правительстве Башкортостана подведены итоги исполнения консолидированного бюджета республики за 2016 год.

Как подчеркнула министр финансов Башкортостана Рида Субханкулова, республика завершила год, имея стабильную и устойчивую бюджетную систему.

За 2016 год в консолидированный бюджет региона поступило 160,3 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. Это на 11,4 процента больше, чем в 2015 году.

В числе основных источников доходов — налог на прибыль организаций (почти 40 млрд рублей), налог на доходы физических лиц (32,2 млрд) и акцизы (19,3 млрд). Из федерального центра в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансферов в прошлом году поступило 32,6 млрд рублей.

Расходы республиканского бюджета за 2016 год исполнены в объеме 150,5 млрд рублей. Это на четыре процента больше, чем в 2015 году.

Традиционно больше всего бюджетных средств, или 70,6 процента расходов, направлено на выполнение в полном объеме социальных обязательств, сообщили в пресс-службе Правительства региона.