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23 января Понедельник

Уфа   °

В Уфе вновь подорожал бензин

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Уфе вновь подорожал бензин Фото: Андрей Старостин

В Уфе вновь подорожал бензин Фото: Андрей Старостин

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В башкирской столице вновь подорожал бензин. В этот раз — на АЗС «Башнефти».

Удорожание коснулось двух марок бензина — АИ-92 и АИ-92 Atum: 34,90 рубля и 35,50 рубля за литр, соответственно.

Как сообщало агентство «Башинформ», в республике к концу декабря на автозаправочных станциях «Лукойл-Уралнефтепродукта» также подорожал бензин.

Теги: бензин,цены,Башнефть
 
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