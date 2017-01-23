В Уфе вновь подорожал бензин Фото: Андрей Старостин
В Уфе вновь подорожал бензин
В Уфе вновь подорожал бензин Фото: Андрей Старостин
УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
В башкирской столице вновь подорожал бензин. В этот раз — на АЗС «Башнефти».
Удорожание коснулось двух марок бензина — АИ-92 и АИ-92 Atum: 34,90 рубля и 35,50 рубля за литр, соответственно.
Как сообщало агентство «Башинформ», в республике к концу декабря на автозаправочных станциях «Лукойл-Уралнефтепродукта» также подорожал бензин.