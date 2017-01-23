«Салавату Юлаеву» будет нелегко в Подольске против «Витязя» Фото: Дмитрий Слезин «Салавату Юлаеву» будет нелегко в Подольске против «Витязя» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В понедельник, 23 января, после звездной Недели в Уфе продолжатся турнирные будни в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Уфимский «Салават Юлаев» начинает трудную четырехсерийную эпопею с матча в Подольске против «Витязя».

«Витязь» делит 7-8 места в Западной конференции с финским «Йокеритом» (по 78 баллов) и каждая потеря очков грозит непопаданием в плей-офф. Поэтому «витязи» три последние встречи выиграли.

«Салавату» эта участь не грозит, но побороться за преимущество своего поля в финальной стадии не мешало бы. В трех последних матчах уфимцам удалось взять два очка за поражения в овертаймах в Астане и Казани, у них 80 очков и пятое место на Востоке.

Экс-защитник ЦСКА, «Лады», «Северстали», а также тренер «Адмирала» и «Югры» Артур Октябрев считает, что победа нужнее «Витязю» в этом поединке: «Очень интересный по внутреннему подтексту матч. «Витязь» уже может занести сезон себе в актив. Команда улучшила все свои показатели и стала мощным и достаточно стабильным коллективом. Обратная ситуация у «Салавата Юлаева», который никак не может порадовать поклонников стабильной и уверенной игрой, проводя порой невразумительные игры. Но исходя из твердости характера сегодняшнего «Витязя» и нереализованных амбиций «Салавата Юлаева», игра будет очень нервной и с множеством силовой борьбы. Немаловажным фактором будет игра вратарей. Статистика говорит о том, что финн в воротах «Витязя» посильнее шведа в воротах «Салавата Юлаева». Поставлю на победу подмосковной команды со счетом 3:2».

Начало матча в 19.30 мск.