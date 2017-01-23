В Башкирии принимаются заявки на конкурс «Лучший многоквартирный дом»

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана до 15 апреля принимает материалы для участия в ежегодном республиканском конкурсе «Лучший многоквартирный дом».

Цель конкурса — создание благоприятных условий для более комфортного проживания граждан и проявления ими инициативы по благоустройству домов, дворов, подъездов, а также развития и поддержки инициативы жителей, активно участвующих в содержании жилищного фонда. В конкурсе могут участвовать многоквартирные дома, в которых выбран и реализован один из способов управления в соответствии с Жилищным кодексом РФ (выбрана управляющая компания, создано ТСЖ или осуществляется непосредственное управление) и которые соответствуют определенным критериям.

К участию не допускаются многоквартирные дома, находящиеся в эксплуатации менее трех лет, а также признанные победителями конкурса в течение последних трех лет.

Призовой фонд — 100 тысяч рублей.

До 10 процентов от полученных средств согласно решению общего собрания собственников помещений могут быть выплачены в качестве премии председателю совета многоквартирного дома или председателю правления ТСЖ.

Конкурсные материалы принимаются по адресу: Уфа, ул. С. Халтурина, 28, каб. 427.