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23 января Понедельник

Уфа   °

В Уфе устранена утечка в сетях теплоснабжения

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе устранена утечка в сетях теплоснабжения

Фото: БашДТП

В Уфе устранена утечка в сетях теплоснабжения

Фото: БашДТП

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня ночью в Уфе на улице Кольцевой, 51, произошла утечка в сетях теплоснабжения. В результате аварии без отопления осталось восемь жилых домов.

На место выехала аварийная бригада ООО «БашРТС», в чьем ведении находятся данные сети. В настоящее время работы на участке завершены, жилые дома подключены к центральному отоплению. Аварийная ситуация не сказалась на жизнедеятельности уфимцев, проживающих в данных домах, информирует пресс-служба администрации столицы.

Теги: авария,теплоснабжение
 
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