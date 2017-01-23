В Уфе устранена утечка в сетях теплоснабжения Фото: БашДТП



В Уфе устранена утечка в сетях теплоснабжения Фото: БашДТП

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня ночью в Уфе на улице Кольцевой, 51, произошла утечка в сетях теплоснабжения. В результате аварии без отопления осталось восемь жилых домов.

На место выехала аварийная бригада ООО «БашРТС», в чьем ведении находятся данные сети. В настоящее время работы на участке завершены, жилые дома подключены к центральному отоплению. Аварийная ситуация не сказалась на жизнедеятельности уфимцев, проживающих в данных домах, информирует пресс-служба администрации столицы.