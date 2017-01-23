В Башкирии прокуратура добилась судебного решения о сносе незаконно построенного дома экс-директора санатория Фото: сайт санатория В Башкирии прокуратура добилась судебного решения о сносе незаконно построенного дома экс-директора санатория Фото: сайт санатория

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане прокуратура добилась судебного решения о сносе частного коттеджа, незаконно возведенного на территории одного из курортов республики.

Установлено, что местный сельсовет в нарушение компетенции выделил бывшему директору санатория более 15 соток земли, расположенной в границах оздоровительного учреждения. Участок относился к особо охраняемой территории, на котором индивидуальное жилищное строительство было запрещено. Несмотря на это, бывший руководитель санаторно-курортного учреждения возвел на них надворные постройки, двухэтажный жилой дом площадью около 250 кв. метров и оформил участок в свою собственность. После начала проверочных мероприятий он продал указанное имущество коммерческой фирме.

Прокуратура обратилась в суд с иском о сносе дома и рекультивации земли. Салаватский районный суд отказал в удовлетворении требований, сославшись на пропуск срока исковой давности. Верховный суд республики отменил решение и принял новое, полностью согласившись с доводами прокурора.

Как сообщили в региональной прокуратуре, участок будет возвращен в республиканскую собственность.