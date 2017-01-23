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23 января Понедельник

Уфа   °

Уфимский «Толпар» проиграл дома в овертайме

СПОРТ

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Уфимский «Толпар» проиграл в очередном матче чемпионата Молодежной хоккейной лиги. В домашних стенах уфимцы уступили «Мамонтам Югры» из Ханты-Мансийска в овертайме — 2:3.

В течение всего поединка хозяева догоняли. Шайбы на счету Раниса Миргалиева и Андрея Банникова, обе в большинстве.

В середине овертайма «Толпар» пропустил решающий гол.

Повторный поединок в уфимском Дворце спорта начнется 23 января в 18.30 по уфимскому времени.

Теги: хоккей,МХЛ
 
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