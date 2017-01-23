Уфимский «Толпар» проиграл дома в овертайме
УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Уфимский «Толпар» проиграл в очередном матче чемпионата Молодежной хоккейной лиги. В домашних стенах уфимцы уступили «Мамонтам Югры» из Ханты-Мансийска в овертайме — 2:3.
В течение всего поединка хозяева догоняли. Шайбы на счету Раниса Миргалиева и Андрея Банникова, обе в большинстве.
В середине овертайма «Толпар» пропустил решающий гол.
Повторный поединок в уфимском Дворце спорта начнется 23 января в 18.30 по уфимскому времени.