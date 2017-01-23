Житель Башкирии на почве ревности до смерти избил собутыльника

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии 33-летний житель города Благовещенска обвиняется в совершении убийства по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по республике.

По версии следствия, мужчина вместе со своей сожительницей находился в гостях у одинокого 59-летнего мужчины. Хозяин предложил женщине вступить с ним в половую связь. За это ее сожитель избил хозяина квартиры, через некоторое время потерпевший скончался от полученных травм.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, допрашиваются свидетели. Обвиняемый задержан, он признал вину и находится под подпиской о невыезде.