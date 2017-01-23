В Уфе «Стратегия 2030» обсудила строительство семейного благополучия

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе прошло общественное обсуждение инициатив к Стратегии социально-экономического развития Башкортостана до 2030 года. С презентацией программы «Семья — стратегический приоритет Республики Башкортостан» выступила научный сотрудник Института стратегических исследований РБ Наталья Лавренюк. Инициатива постулирует семью как главную ценность общества и связывает ее благополучие с эффективной экономикой. Для успешного развития социума и реального сектора экономики предлагается ряд программ и подпрограмм — образовательных, развивающих, оздоравливающих, нацеленных на сознательное родительство и мотивирующих социальную и семейную ответственность. Предполагается, что для реализации этих программ в республике будет создан межведомственный проектный офис.

К 2030 году разработчики стратегических инициатив наметили достичь следующих показателей в области развития человеческого потенциала: увеличить ожидаемую продолжительность жизни с 70 до 78 лет и переместиться с 55 места в РФ в первую двадцатку; увеличить долю лиц с высшим образованием, занятых в реальном секторе экономики, с 26,8 до 34,3 процентов и перейти с 68 места в РФ в Топ-30; увеличить жилую площадь на каждого жителя с 24,2 до 34 квадратных метров и с 49 места войти в двадцатку лучших регионов.