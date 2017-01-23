Владимир Путин поздравил долгожительницу из Башкирии со 100-летием Фото: администрация Хайбуллинского района



Владимир Путин поздравил долгожительницу из Башкирии со 100-летием Фото: администрация Хайбуллинского района

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Жительнице села Акъяр Хайбуллинского района Зухре Ярмухаметовой сегодня исполнилось 100 лет. С этим замечательным событием ее поздравили заместитель главы администрации района Минзаля Баймурзина, глава администрации сельского поселения Эльдар Буранбаев, директор Комплексного центра социальной защиты населения Эльвира Мамбетова, председатель Совета ветеранов района Роза Аллагулова. В доме у любимой мамы, бабушки и прабабушки, помимо официальных лиц, собрались также дети, внуки и правнуки.

Зухра Ярмухаметова родилась в деревне Байгускарово. В 30-е годы прошлого века ее семья переехала в районный центр, село Акъяр. Здесь Зухра встретила своего будущего супруга Шагибала. В 1934 году молодые сыграли свадьбу. Когда началась война, Зухра проводила мужа на фронт. Ее рассказы памятны всей семье, внуки по рассказам бабушки писали в школе сочинения про войну, про прадедушку Шагибала, который воевал в рядах 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Ему было суждено возвратиться домой, однако полученные в боях раны дали о себе знать — главы семьи уже нет в живых.

У долгожительницы отменная память и ясный ум, она отлично помнит времена коллективизации, становления колхозов и совхозов. Трудилась она, не покладая рук, практически всю жизнь. В послевоенные годы работала в местном отделении Сбербанка. За добросовестный труд имеет награды.

Но не только тяжелые переживания выпали на долю бабушке. Она добрым словом вспоминает свое детство, юность, радуется, что все ее близкие живут достойно. Как рассказала дочь долгожительницы, ее мама помнит каждого из родных и даже соседей, всегда ко всем относилась уважительно. Вокруг нее царят доброта и любовь. «Никогда ни на кого не кричите, не ругайтесь», — наставляет родных бабушка.

В юбилейный день рождения Зухре Ярмухаметовой вручили подарки от администрации района, отдела социальной защиты, администрации сельского поселения, Совета ветеранов. Минзаля Баймурзина передала виновнице торжества поздравительное письмо по случаю столетнего юбилея от Президента России Владимира Путина.

«В прошлом году в Хайбуллинском районе три жительницы отметили свой вековой юбилей. В этом году, надеемся, столько же 100-летних юбиляров отметят эту красивую дату», — сообщили в администрации муниципалитета.