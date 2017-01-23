Фотовыставка «Открой Башкортостан» в московской галерее «Метро» будет работать еще один месяц Фото: Гульчачак Ханнанова Фотовыставка «Открой Башкортостан» в московской галерее «Метро» будет работать еще один месяц Фото: Гульчачак Ханнанова

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В московской галерее «Метро» на станции метро «Выставочная» продолжает работать фотовыставка «Открой Башкортостан», собравшая самые колоритные снимки фотографов из шести стран — России, Италии, Индии, Ирана, Казахстана, Турции. Она открылась 20 декабря минувшего года, открытие сопровождалось бесплатным полуторачасовым концертом этнической музыки под названием «Праздник курая» в исполнении Национального оркестра народных инструментов РБ и популярной этно-рок-группы «Аргымак» из Уфы. Акция стала частью яркой двухдневной презентации туристического потенциала республики в Москве.

Организовали фотовыставку Полномочное представительство Республики Башкортостан при Президенте РФ, Госкомитет по предпринимательству и туризму РБ и Башкирское отделение Союза фотохудожников России, а поддержало Башкортостанское региональное отделение партии «Единая Россия».

«Выставка очень понравилась москвичам, в дни школьных каникул сюда водили группы школьников. Здесь побывало множество гостей из числа представителей туристического бизнеса и просто бизнеса, заинтересованных в развитии сотрудничества с Башкортостаном. Иностранные гости также были на выставке. Учитывая все эти обстоятельства, мы попросили руководство Московского метрополитена продлить выставку до 20 февраля, хотя она должна была закрыться 20 января», — сообщила руководитель пресс-центра Полномочного представительства Башкортостана в Москве Гульчачак Ханнанова.

В Московском метрополитене пошли навстречу просьбе, и теперь все, кто не смог побывать на выставке «Открой Башкортостан», имеют возможность посетить ее в течение еще одного месяца. Галерея «Метро» открыта с 06.00 до часа ночи.