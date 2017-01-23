По инициативе прокурора Башкирии изменен порядок получения материнского капитала

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По законотворческой инициативе прокурора Башкортостана Андрея Назарова принят Федеральный закон, вносящий изменения в процедуру получения материнского капитала.

Глава надзорного ведомства Андрей Назаров предложил изменить список документов, необходимых для получения материнского капитала. В частности, изменен порядок подтверждения заявителями своих прав на жилье, отметили в пресс-службе прокуратуры республики.

Теперь для выдачи материнского капитала на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства надо будет предъявить не «копию свидетельства о праве собственности», а «выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах».

Такие законодательные изменения направлены на упорядочивание и упрощение процедуры государственной поддержки семей, имеющих детей.

Нововведения совершенствуют механизм предоставления мер государственной поддержки и отвечают целям и задачам Национальной стратегии действий в интересах детей, рассчитанной на 2012-2017 годы. Законодательная инициатива прокурора Башкортостана была поддержана депутатами Госсобрания республики и направлена для рассмотрения в Государственную Думу.

В конце декабря 2016 года закон принят Федеральным Собранием и подписан Президентом России. С 1 января 2017 года он вступил в законную силу.

Как сообщало агентство «Башинформ», с 2007 года в республике выдано 260 тысяч государственных сертификатов. За это время расходы на поддержку семей, имеющих детей, составили 72 млрд рублей.

На улучшение жилищных условий направлено 67,5 млрд рублей. На оказание образовательных услуг, формирование накопительной части пенсии, социальную адаптацию в общество детей-инвалидов — 371,6 млн рублей. 4 млрд рублей направлены на предоставление единовременной выплаты.