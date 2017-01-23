В Башкирии в результате ДТП пострадал семилетний мальчик Фото: Андрей Старостин В Башкирии в результате ДТП пострадал семилетний мальчик Фото: Андрей Старостин

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Накануне в деревне Старые Киешки Кармаскалинского района Башкортостана водитель автомобиля «Шкода» совершил наезд на семилетнего мальчика. Ребенок выбежал на дорогу перед близко идущим транспортным средством, сообщает УГИБДД МВД по РБ. Пострадавший госпитализирован с травмами.

За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, семь человек получили травмы различной степени тяжести. Сотрудниками ГИБДД пресечено более трех тысяч нарушений ПДД, 108 водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения.