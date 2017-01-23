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23 января Понедельник

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В Башкирии в результате ДТП пострадал семилетний мальчик

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии в результате ДТП пострадал семилетний мальчик Фото: Андрей Старостин

В Башкирии в результате ДТП пострадал семилетний мальчик Фото: Андрей Старостин

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Накануне в деревне Старые Киешки Кармаскалинского района Башкортостана водитель автомобиля «Шкода» совершил наезд на семилетнего мальчика. Ребенок выбежал на дорогу перед близко идущим транспортным средством, сообщает УГИБДД МВД по РБ. Пострадавший госпитализирован с травмами.

За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, семь человек получили травмы различной степени тяжести. Сотрудниками ГИБДД пресечено более трех тысяч нарушений ПДД, 108 водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Теги: ДТП
 
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