В Башкирии школьники более полутора лет ходили в школу пешком через лес и железную дорогу

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Иглинском районе Башкортостана после прокурорской проверки возобновлена перевозка школьников к месту учебы.

Установлено, что семеро школьников из деревни Октябрьский учились в школе в соседнем селе Кудеевский. Более полутора лет ученики были вынуждены идти пешком 3 км через лес и железную дорогу, несмотря на наличие двух школьных автобусов. Оказалось, что директор школы не принимал достаточных мер по найму водителя.

По данному факту прокуратура внесла в адрес главы районной администрации представление. По результатам его рассмотрения подвоз учащихся возобновлен. Директор школы привлечен к дисциплинарной ответственности и оштрафован, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.