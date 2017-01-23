В Москве поставили два спектакля по пьесам поэта, журналиста и драматурга Расиха Ханнанова Фото: Гульчачак Ханнанова

















В Москве поставили два спектакля по пьесам поэта, журналиста и драматурга Расиха Ханнанова Фото: Гульчачак Ханнанова

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Москве состоялась премьера двух спектаклей по пьесам поэта, журналиста и драматурга, заслуженного работника культуры Башкортостана Расиха Ханнанова. Постановку пьесы «Теге донья, бу донья» («На том свете, на этом свете») осуществил театр-студия Татарского культурного центра Москвы «Газиз» под руководством Танзили Хуснутдиновой. Сюжет этой комедии с глубоким философским подтекстом представляет собой рассказ о человеке, покинувшем наш мир и волей Всевышнего вернувшемся «с того света» завершить незаконченные семейные дела. Другую пьесу, «Лук Карасакала» («Караһакал йәйәһе») поставил московский Башкирский народный театр «Ильхам», созданный под руководством Мадины Ильгамовой. Эта постановка для детей рассказывает о юных годах Салавата Юлаева.

Фрагменты из обеих постановок впервые увидели москвичи, пришедшие на творческий вечер «Йырлы ғомер», посвященный 85-летию Расиха Ханнанова. Он с большим успехом при аншлаге прошел в большом зале Татарского культурного центра города Москвы.

Большая часть вечера была посвящена популярным песням, созданным поэтом на протяжении 60 последних лет в соавторстве с лучшими композиторами Башкортостана. Самые известные из более чем двух сотен его песен исполнили композитор, лауреат Государственной премии имени Габдуллы Тукая Рим Хасанов, известные артисты башкирской и татарской эстрады Роза Хабибуллина, Наиля Фатехова и другие. Зрители увидели ретро-концерт из песен Расиха Ханнанова и несколько премьер новых песен.

Украсили вечер развернутая в зале выставка картин группы башкирских художниц «Чак-чак», а также колоритные выступления самодеятельных коллективов сразу двух культурных центров Москвы — Башкирского культурного центра «Ак тирма» и Татарского культурного центра Москвы.

Приветствовали зрителей на творческом вечере руководители также двух землячеств столицы — один из руководителей региональной общественной организации «Землячество Башкортостана» Олег Маликов и заместитель полномочного представителя Республики Татарстан в Российской Федерации Азат Ахтареев.

Расих Ханнанов, около 40 лет проработавший в республиканской газете «Кызыл тан», выходящей в Уфе на татарском языке, всю жизнь трудится в родном Башкортостане, создавая свои произведения на башкирском и татарском языках, внося тем самым большой вклад в башкирскую и татарскую культуру. Его песни и пьесы одинаково полюбили как в Уфе, так и в Казани. Расих Ханнанов активно участвует в общественной жизни Башкортостана, он выступил в свое время инициатором создания общества башкиро-татарской дружбы «Маслихат». В свои 85 лет поэт полон творческих сил. В 2017 году ожидается выпуск сразу двух его новых книг — сборника произведений для детей «Салават ялкыны» и поэтического сборника «Рубаи».

Творчество и деятельность Расиха Ханнанова всегда являлись и продолжают оставаться своеобразным мостом между двумя республиками, между двумя народами, потому и творческий вечер в честь его юбилея в Москве стал вечером дружбы двух землячеств, башкирского и татарского. В планах региональной общественной организации «Землячество Башкортостана» и Татарского культурного центра Москвы на 2017 год — заключить соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Подготовка такого соглашения уже началась, сообщили в Полпредстве Башкортостана в Москве.