В России хотят ввести ответственность для приставов за неполное информирование

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

«Единая Россия» предлагает законодательно ввести ответственность судебных приставов за несвоевременное и неполное информирование граждан об исполнительном производстве. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в рамках XVI съезда «Единой России».

«Мы намерены внести в закон изменения, которые будут устанавливать ответственность службы судебных приставов за несвоевременное и неполное уведомление, — цитирует вице-спикера ТАСС. — Формуляр уведомления (об исполнительном производстве) должен содержать исчерпывающие данные, чтобы человеку не нужно было потом никуда ходить».

Поводом для законодательной инициативы стала ситуация, сложившаяся в конце года в Москве, когда «граждане единовременно вдруг узнали, что они должники. Людям в морозы пришлось стоять в очередях, чтобы узнать реквизиты и заплатить свои долги, потому что они не получили исчерпывающую информацию».

Глава Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков объяснил возникновение проблемы тем, что служба определила вместе с Правительством Москвы, Минкомсвязи, «Почтой России» новый формат уведомления.

«Буквально вчера изменили формат постановления о возбуждении исполнительного производства, теперь обеспечим его внедрение в электронный формат, — сообщил он. — Теперь документ предусматривает более полные графы, чтобы гражданину было понятно, каким образом заплатить долг».