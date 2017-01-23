Уфимцев приглашают на ярмарку вакансий предприятий общепита и торговли Фото: Администрация г.Уфы Уфимцев приглашают на ярмарку вакансий предприятий общепита и торговли Фото: Администрация г.Уфы

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Центр занятости населения Уфы 26 января проведет ярмарку вакансий для предприятий общественного питания, оптовой и розничной торговли, социальных учреждений, а также гостиничного и ресторанного бизнеса.

Посетителям ярмарки предложат вакансии администратора, бухгалтера, водителя, грузчика, директора магазина, изготовителя пищевых полуфабрикатов, кассира, менеджера, мойщика посуды, повара, продавца, слесаря, технолога кондитерского производства, упаковщика, электрика, электрогазосварщика, юриста и других специальностей.

Кроме того, на ярмарке будет представлен весь спектр государственных услуг в сфере занятости. Среди них — информирование о ситуации на рынке труда, компьютерная диагностика, а также консультации по профессиональной ориентации, профессиональному обучению и правовым вопросам занятости.

Место и время проведения ярмарки: бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.