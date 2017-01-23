Социальная акция из Башкирии вошла в шорт-лист премии «Серебряный Лучник» - Приволжье»

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Социальная акция «Окно в мир» из Уфы вошла в шорт-лист региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Приволжье», об этом сообщили организаторы премии. На региональную премию в этом году было представлено 66 проектов. В результате отбора было определено по три лучших проекта в каждой из девяти номинаций: «Корпоративные коммуникации», «Маркетинговые коммуникации», «Социальные коммуникации», «Благотворительность», «Продвижение государственных, общественных и социальных программ», «Развитие и продвижение территорий», «Digital-коммуникации», «Продвижение идей спортивного и здорового образа жизни», «Продвижение культуры и исторического наследия». География отобранных проектов — Нижегородская и Ульяновская области, Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Пермский край.

Социальная акция «Окно в мир» представлена в номинации «Благотворительность». «Суть акции проста: мы собираем ненужную или бывшую в употреблении компьютерную технику, ремонтируем у партнеров и раздаем нуждающимся людям с инвалидностью. Тем самым мы поддерживаем людей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы они могли общаться с другими посредством интернета, находить новых друзей и не чувствовать себя одинокими. Возможно, кто-то сможет получить новые навыки и компетенции», — сообщил автор акции Дмитрий Эйгенсон. Публичная защита проектов состоится 27 января в ГЦСИ «Арсенал» (Нижний Новгород). Акция действует с 2013 года и является частью республиканского проекта «Ломая барьеры». За весь период действия акции отремонтировано и передано нуждающимся людям с инвалидностью свыше 200 единиц компьютерной техники. Социальная акция «Окно в мир» проходит, помимо Уфы, также в других городах и районах республики.