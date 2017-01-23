Мэрия Уфы опубликовала график уборки дворов на 24 января Фото: Администрация г.Уфы Мэрия Уфы опубликовала график уборки дворов на 24 января Фото: Администрация г.Уфы

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Администрация Уфы опубликовала график комплексной очистки придомовых территорий с применением спецтехники на 24 января.

В Советском районе очистка дворов от снега запланирована по адресам:

проспект Октября 40, 42а, 16/1, 43/2; ул. Айская, 58; ул. Ленина, 152; пер.Пархоменко, 14; ул. Р.Зорге, 18; ул. 50 лет Октября, 26/1; ул. С.Злобина, 22/1 в, 24, 26; ул. Менделеева, 171/3.

В Кировском районе аналогичные работы проведут по следующим адресам: ул. Менделеева, 114/1; ул. Батырская, 14/1, 14/2; ул. Свердлова, 57; ул. З. Расулева, 6; ул. Цюрупы, 27; ул. Рабкоров, 26; ул. Мубарякова, 4/1, 6/1; ул. Степана Кувыкина 13, 13 а.

В Калининском районе уборка дворов от снега запланирована на ул. Черниковская, 55; ул. Машиностроителей, 10; ул. Первомайская, 61, 59; ул. С.Вострецова, 6, 6/1; ул. Кольцевая, 204; ул. Ушакова, 74, 72; ул. Высоковольтная, 16, 20; ул. Т.Янаби, 65, 65/1, 65/3; ул. Транспортная, 38, 38/1, 40; ул. Архитектурная, 2, 4.

В Октябрьском районе 24 января очистка снега с применением спецтехники будет проходить по следующим адресам:

ул. М.Жукова, 6, 8; ул. Ю.Гагарина, 10, 12, 12/1, 12/2, 13/3, 23, 40, 60, 66/2; ул. Ак.Королева, 7, 7/1, 7/2; ул. Парковая, 16, 18, 18/1; проспект Октября, 63/3, 65/1, 65/2, 65/3, 78, 78/2, 80/1, 80/2; ул. Шафиева, 24/1; ул. Рязанская, 7, 9, 11; ул. Комсомольская, 167/2, 167/3; бульвар Давлеткильдеева, 3/1, 3/2, 5/1, 8; ул. Российская, 149, 149/1, 151, 153, 153/1; ул. Лесотехникума, 98, 100; ул. Менделеева, 162.

В Ленинском районе уборка дворов от снега запланирована по адресам: ул. Чернышевского, 67; ул. Ленина, 72; ул. Ахметова, 300; ул. Коммунистическая, 16.

В Демском районе работы по очистке от снега будут проведены завтра во дворах домов на ул. Мусоргского, 19б, 21/1; ул. Ухтомского,17; ул. Левитана, 8, 14/1; ул. Грозненская, 67/1, 67/2, 67/3.

В Орджоникидзевском районе комплексная уборка дворов от снега запланирована по адресам: ул. Комарова, 40; ул. Блюхера, 32; ул. Борисоглебского, 28/1; ул. Кремлевская, 65, 67; ул. Нежинская, 12; ул. Калинина, 19; ул. Кольцевая, 112; ул. Российская, 5; ул. Чудинова, 4; ул. Б. Хмельницкого, 71; проспект Октября, 95/1.