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22 января Воскресенье

Уфа   °

Команда Дивизиона Тарасова составит компанию Дивизиону Чернышева в финале Матча Звезд КХЛ-2017

СПОРТ

УФА, 22 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Во втором полуфинале на Матче Звезд КХЛ-2017 в Уфе победила команда Дивизиона Тарасова, переигравшая другую западную команду — Дивизиона Боброва — 6:2.

За Дивизион Тарасова выступил молодой уфимец Кирилл Цулыгин. Он ни раз имел возможность набрать очки в этом мачте, но не повезло.

В Финале «тарасовцы» сразятся с представителями восточного Дивизиона Чернышева.

Теги: хоккей,Матч Звезд КХЛ-2017
 
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