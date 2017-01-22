Команда Дивизиона Тарасова составит компанию Дивизиону Чернышева в финале Матча Звезд КХЛ-2017
УФА, 22 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Во втором полуфинале на Матче Звезд КХЛ-2017 в Уфе победила команда Дивизиона Тарасова, переигравшая другую западную команду — Дивизиона Боброва — 6:2.
За Дивизион Тарасова выступил молодой уфимец Кирилл Цулыгин. Он ни раз имел возможность набрать очки в этом мачте, но не повезло.
В Финале «тарасовцы» сразятся с представителями восточного Дивизиона Чернышева.