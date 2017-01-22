Дубли уфимца Энвера Лисина и китайца Рау вывели Дивизион Чернышева в Финал Матча Звезд КХЛ-2017

УФА, 22 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Уфе начался Матч Звезд КХЛ-2017. В первом полуфинале встретились команды Восточной Конференции — Дивизиона Чернышева и Харламова.

В команде Чернышева выступают «юлаевцы» Захар Арзамасцев, Сами Леписте, Энвер Лисин и Кирилл Капризов.

Счет открыли «харламовцы» — Владимир Ткачев оказался один перед воротами — 1:0.

Однако потом Чед Рау из «Куньлунь Ред Стар» сравнял счет. До конца периода Капризов с Лисиным вывели вперед Дивизион Чернышева — 2:1, гол в активе Энвера.

Во втором периоде счет сравнял магнитогорец Сергей Мозякин. Но Найджел Доус позволил Рау сделать дубль — 3:2. А вскоре и Лисину удалось забросить вторую шайбу — 4:2, Сами Леписте получил очко за пас.

И все же бывший «юлаевец» Кирилл Кольцов под занавес матча сократил счет до минимума броском под перекладину — 3:4.

Сборная Дивизиона Чернышева будет сражаться за Восток в финале с победителем следующего матча между Дивизионом Тарасова и Боброва.