Рустэм Хамитов поздравил победителей хоккейного турнира «Золотая шайба» Фото: Олег Яровиков









Рустэм Хамитов поздравил победителей хоккейного турнира «Золотая шайба» Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 янв 2017. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/.

22 января в Уфе в рамках Недели звёзд хоккея – 2017 состоялся финальный матч городского этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова.

В матче за первое место в возрастной категории 2004-2005 годов рождения играли команды средней школы № 3 и ДЮСШ № 3 имени М.М. Азаматова. Со счётом 6:2 победу одержали учащиеся средней школы № 3. Победителей и призёров наградили Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, президент КХЛ Дмитрий Чернышенко и мэр Уфы Ирек Ялалов.

– Поздравляю всех любителей хоккея с этим замечательным праздником! Поздравляю мальчишек, которые участвовали в этом хорошем, замечательном турнире «Золотая шайба»! – сказал Рустэм Хамитов. – Через «Золотую шайбу», через этот турнир прошли практически все мужчины нашей страны. Многие из них играли в хоккей в детстве, и я в том числе. Поздравляю вас! Поздравляю победителей! Поздравляю всех, кто занимается хоккеем. Молодцы ребята!

В интервью журналистам Глава республики отметил, что детский хоккей в Башкортостане будет развиваться и в дальнейшем.

– Мы и дальше будем строить катки с искусственным льдом. Сегодня у нас в республике их уже 15. В этом году мы обязательно запустим ледовый каток в Кумертау. Будем строить в Ишимбае, других городах. То есть количество ледовых катков у нас будет нарастать, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Ну и кроме того, мы, безусловно, будем делать всё, чтобы создавать условия мальчишкам даже на таких простых площадках. Мы должны увлечь ребят спортом, оторвать их от диванов, от компьютерных игр. Потому что хоккей – это здоровый вид спорта на свежем воздухе.

Финальные соревнования регионального этапа «Золотой шайбы» среди городских и сельских команд разных возрастных групп проходят в Башкортостане с января по март 2017 года. Победители получат путевку на всероссийские игры.

В городском этапе турнира «Золотая шайба» по Уфе участвуют порядка 40 команд – победителей районных этапов. В состав сборных входят юные воспитанники спортшкол, образовательных учреждений и подростковых клубов. В этом году в городском этапе принимают участие около 800 ребят в возрасте от 10 до 18 лет.

Две лучшие команды Уфы в феврале 2017 года примут участие в республиканском турнире «Золотая шайба», победители которого в дальнейшем участвуют в соревнованиях на уровнях ПФО и России.

Наши хоккеисты ежегодно входят в десятку сильнейших дворовых хоккейных команд страны среди 50 регионов страны. В этом сезоне молодые уфимские спортсмены успешно выступили на Международном турнире открытия сезона клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова среди спортсменов 2003-2004 годов рождения. Они завоевали серебряные медали, опередив соперников из Израиля, Якутии, Калининграда и Москвы.

Накануне в «Уфа-Арене» в рамках Недели звезд хоккея юные хоккеисты – участники городского этапа турнира «Золотая шайба» встретились с трёхкратным олимпийским чемпионом, президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком.