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22 января Воскресенье

Уфа   °

Ушедший из «Уфы» Марсиньо подписал контракт с турками

СПОРТ

Ушедший из «Уфы» Марсиньо подписал контракт с турками Фото: Дмитрий Слезин

Ушедший из «Уфы» Марсиньо подписал контракт с турками Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 22 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Турецкий «Газиантепспор»подписал контракт с бразильским полузащитником Марсиньо, который на этой неделе расторг контракт с «Уфой».

30-летний футболист заключил соглашение на 1,5 года.

С 11 очками «Газиантепспор» занимает последнее место в чемпионате Турции.

Теги: футбол,РФПЛ
 
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