Ушедший из «Уфы» Марсиньо подписал контракт с турками Фото: Дмитрий Слезин
Ушедший из «Уфы» Марсиньо подписал контракт с турками
Ушедший из «Уфы» Марсиньо подписал контракт с турками Фото: Дмитрий Слезин
УФА, 22 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Турецкий «Газиантепспор»подписал контракт с бразильским полузащитником Марсиньо, который на этой неделе расторг контракт с «Уфой».
30-летний футболист заключил соглашение на 1,5 года.
С 11 очками «Газиантепспор» занимает последнее место в чемпионате Турции.